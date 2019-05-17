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СНГ 17.05.2019 22:55

Оппозиция в Украине оспорит закон о языке в Конституционном суде

"Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила обращение в Конституционный суд Украины относительно закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщает в пятницу пресс-служба политической силы, в обращении указывается, что ряд статей закона не соответствуют Конституции Украины.

"Так, в частности, ст.6-7 закона устанавливают новую обязанность для граждан Украины, вводя дополнительное, не предусмотренное Основным законом ограничение на вступление в гражданство", - сказано в сообщении.

Также "Оппозиционная платформа - За жизнь" утверждает, что предусмотренная статьей закона градация знания украинского языка является сегрегирующей нормой, "делящей украинских граждан на категории в зависимости от знания языка и ограничивающей на этом основании объем их гарантированных конституционных прав".

"Статья вводит дискриминацию в отношении граждан Украины не только на занятие должностей в органах государственной власти, но и также на работу в организациях и предприятиях негосударственной формы собственности", - сказано в сообщении.

Также, по мнению его авторов, закон ограничивает права русскоязычных украинских граждан, представителей национальных общин и иноязычных граждан Украины на создание, распространение, получение и популяризацию информационной продукции на родном для них языке, так как закон делает невозможным смотреть фильмы, слушать музыку и читать книги на желаемом языке. Законом ограничено право граждан на получение образования на русском и иностранных языках.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" указывают, что Конституция Украины и международные договоры, к которым присоединилась Украина (Европейская хартия региональных языков от 5 ноября 1992 года, ратифицирована Верховной Радой 15 мая 2003 года), гарантируют свободное развитие, использование и защиту всех языков национальных общин, проживающих на территории Украины.

"Целью данного акта является принудительная ассимиляция за счет дискриминации русскоязычных и иноязычных граждан Украины. Согласно законодательной процедуре, обращение будет подано в КС, как только данный закон вступит в силу", - утверждают в политической силе.

Также депутаты парламента от "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировали законопроект "О порядке применения языков в Украине".

25 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

Всего депутаты подали к законопроекту 2082 поправки, многие из которых парламентарии ставили на утверждение при рассмотрении документа в сессионном зале.

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Тэги: УКРАИНА, ЯЗЫК, ЗАКОН, ОППОЗИЦИЯ


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