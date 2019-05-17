Анкара и Москва тесно координируют действия по Идлибу - постпред Турции при ООН

Турция и Россия продолжают активное взаимодействие, чтобы сохранить зону деэскалации в Идлибе и прекратить акты насилия со стороны сирийских властей, заявил в пятницу постпред Турции в ООН Феридун Синирлиоглу
"Мы продолжаем координировать свои действия с Россией, чтобы сохранить статус Идлиба в качестве зоны деэскалации и положить конец жестокостям (сирийского - ИФ) режима", - сказал он на заседании Совбеза ООН.
По его словам, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган тесно сотрудничают по сирийскому Идлибу.
"Президент Эрдоган и президент Путин находятся в тесном контакте для обсуждения мер, которые необходимо предпринять, чтобы урегулировать ситуацию на местах", - сказал турецкий постпред.
Он отметил, что главы МИД Турции и России, а также министры оборонных ведомств "на регулярной основе обмениваются информацией и оценками".
"В результате контактов на таком уровне за последние два дня была созвана российско-турецкая рабочая группа в Анкаре, чтобы держать ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе под контролем", - подчеркнул он.
Ранее агентство "Анадолу" сообщало, что российско-турецкая рабочая группа по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб провела первое заседание
В пятницу заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло от имени ООН выразила одобрение в связи с формированием этой группы.
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