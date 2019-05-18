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Байден добился значительного успеха за три недели предвыборной кампании - СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден набирает популярность в ходе предвыборной кампании, приуроченной к выборам президента США в 2020 году, передают в пятницу американские СМИ.

СМИ отмечают, что согласно опросам общественного мнения, Байден опережает других выдвиженцев от Демократической партии, а президент США Дональд Трамп относится к нему как к своей главной угрозе на выборах 2020 года.

Кроме того, телеканал Fox News ранее сообщал, что Байден мог бы опередить Трампа в ходе голосования, если бы выборы проходили прямо сейчас, а избиратели выбирали бы между Байденом и Трампом.

В апреле Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в предвыборной кампании 2020 года.

Позднее Трамп заявил, что Байден, вероятно, победит на праймериз Демократической партии, которые определят кандидата от этой партии на выборах.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ВЫБОРЫ, КАМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]