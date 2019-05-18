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Дальнее зарубежье 18.05.2019 09:28

Китай обвинил США в фабрикации информации о том, что китайская сторона требует от американских компаний передачи технологий

Обвинения в том, что Китай, якобы, требует от американских компаний передачи технологий для доступа на китайский рынок, является вымыслом, пишет орган ЦК КПК газета "Жэньминь жибао".

"Утверждения в США о "вынужденной передачи технологий" можно охарактеризовать как взятый из воздуха вымысел"- говорится в комментарии издания, размещенном на его первой полосе.

По словам автора, "это - старомодный аргумент, который некоторые люди в США используют для того, чтобы пресечь развитие Китая". В подтверждение своих утверждений они не могут привести ни единого факта, отметил он.

В отсутствии договоренностей на недавно завершившемся в Вашингтоне 11-м раунде китайско-американских консультаций по торговле американская сторона обвинила Пекин. Президент Дональд Трамп обвинил КНР в "срыве" уже практически подготовленного соглашения.

Одним из обвинений в сторону Китая было то, что он не смог в достаточной степени развеять озабоченности Америки в том, что отказывается от "воровства" интеллектуальной собственности и технологий.

Китайские СМИ после провального раунда стали высказывать сомнения в необходимости продолжения переговорного процесса. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя эти публикации, заявил на брифинге, что "Китай последовательно выступает за преодоление торговых разногласий с США путем диалога и консультаций", что является официальной позицией китайского руководства.

В то же время, он сказал: "Для того, чтобы консультации имели смысл, необходима искренность. Если же посмотреть на то, что делали США на предшествовавших консультациях, то, мы считаем, что следует придерживаться двух положений: первое - нужно следовать принципам, проявлять взаимное уважение и придерживаться равноправного и взаимовыгодного подхода; второе - необходимо держать слово".

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Тэги: КИТАЙ, США, ОБВИНЕНИЯ, ВЫМЫСЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]