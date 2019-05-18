Глава МИД Венесуэлы высказался за диалог с США

Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что венесуэльские власти готовы к контактам с американскими представителями для урегулирования ситуации в стране.
По его словам, которые публикует МИД Венесуэлы, правительство "на принципах взаимного уважения может создать механизм диалога с американской администрацией".
Министр подчеркнул, что "настал час возвращения к дипломатии, к тому, чтобы сесть за стол переговоров".
Дипломат также подтвердил контакты властей с представителями оппозиции, о чем сообщалось ранее.
"Президент Николас Мадуро и власти Боливарской революции выражают благодарность Норвегии за поддержку "диалога" с оппозицией за то, что она спонсировала контакты представителей двух сторон для преодоления политического кризиса", - написал Арреаса в своем Twitter.
Накануне сообщение о контактах подтвердил норвежский МИД.
"Норвегия подтверждает, что предварительные контакты с представителями основных политических сил Венесуэлы установлены (...) с целью оказания содействия поиску решения для страны", - говорится в коммюнике, распространенном МИД Норвегии.
По данным норвежского канала NRK, в правительственную делегацию Венесуэлы вошли министр коммуникаций Хорхе Родригес, губернатор штата Миранда Эктор Родригес, а от оппозиции присутствовали второй вице-президент Национальной ассамблеи Иван Сталин Гонсалес, бывший депутат Херардо Блиде и экс-министр транспорта Фернандо Мартинес Моттола.
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