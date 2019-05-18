Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит выполнение договоренностей о снижении нефтедобычи

В предстоящие выходные, 18 -19 мая, в Джидде (Саудовская Аравия) состоится очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по выполнению договоренностей о снижении нефтедобычи (JMMC). Никогда сделка ОПЕК+ так не была близка к завершению, как и существование самого ОПЕК - усилиями США с рынка может уйти чуть больше миллиона баррелей в сутки иранской нефти, что позволит странам-участницам соглашения увеличить добычу, но вмешательство третьей стороны внесло раскол в ряды самой организации.
КАК ВЕТРОМ СДУЛО
Страны ОПЕК в апреле, по расчетам МЭА, перевыполнили сделку на 31%, или на 372 тыс. баррелей в сутки (Саудовская Аравия перевыполняет сделку на 500 тыс. б/с, компенсируя невыполнение Нигерии и Ирака), а страны не-ОПЕК - на 151%, или на 408 тыс. баррелей в сутки (в основном благодаря ремонтам в Казахстане).
Таким образом, страны перевыполнили сделку, то есть уменьшили добычу больше, чем планировали, на 780 тыс. баррелей в сутки. И это не считая Ирана, Венесуэлы, которые были освобождены от соглашения и где добыча продолжает падать.
В ходе предыдущего заседания в марте министерский комитет ОПЕК+ не стал давать никаких рекомендаций министрам ввиду неопределенности на рынке.
Главный фактор неопределенности - будут ли США продлевать освобождения от санкций для покупателей иранской нефти, введенные в ноябре прошлого года сроком на 180 дней. И вот в конце апреля США заявили, что приведут в исполнение намерение довести уровень экспорта нефти из Ирана до нуля, и в мае санкции вступят в полную силу.
Иран почти год не отчитывается перед ОПЕК о своих уровнях добычи и экспорта, но по данным вторичных источников, сообщила организация, в апреле добыча нефти в Иране упала до 2,6 млн баррелей в сутки по сравнению с примерно 3 млн б/с в четвертом квартале прошлого года. Экспорт нефти снизился, по данным Kpler, до 1,1 млн б/с, а нефти с конденсатом - до 1,3 млн б/с.
Таким образом, если никто из покупателей иранской нефти, а крупнейшим является Китай, не захочет дразнить США, то с рынка уйдет около 1 млн б/с. Иран может продолжать добывать нефть, складируя ее в танкеры, но не бесконечно.
ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...
Объявляя о своем решении, США одновременно заявили, что уход иранской нефти с лихвой возместят Саудовская Аравия (старинный союзник США) и ОАЭ. Такие заявления могли бы показаться странными для партнеров Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+, с которыми, казалось бы, нужно было посоветоваться для начала - главным образом, для России.
Но министр энергетики королевства Халид аль-Фалих поспешил заверить рынок, что будет советоваться с другими производителями.
Участники отрасли с нетерпением ждали заявлений российской стороны. Министр энергетики РФ Александр Новак отделывался пространными заявлениями о необходимости "подождать" и "помониторить", зато другие представители России позволяли себе гораздо больше, вероятно, прощупывая почву. Так, внезапно озвучил мнение о судьбе сделки ОПЕК+ глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который, казалось бы, не имел к ней никакого отношения, но, как утверждают источники на рынке, изначально был приближен к переговорному процессу ввиду тесных связей с Саудовской Аравией.
Перед мартовским заседанием источники, знакомые с позицией Саудовской Аравией, сообщали, что королевство выступало за продление сделки до конца 2019 года.
Однако в начале апреля, после "провального" мартовского заседания JMMC, Дмитриев заявил, что в июне, когда собственно, сделка заканчивается, может быть принято решение об отказе от продолжения сокращения производства нефти и последующем его увеличении.
Министр финансов РФ Антон Силуанов почти одновременно прояснил подоплеку российской позиции. "Есть дилемма: нам дальше с ОПЕК продолжать терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения. Когда-то должно это случиться (впервые сделка начала действовать с начала 2017 года)", - заявил он. Минэкономразвития РФ же в обновленном апрельском макропрогнозе напомнило об истечении сделки ОПЕК+ в июле, а также о введении новых трубопроводов в США, отсутствие которых сдерживало потенциальный рост нефтедобычи в "колыбели сланцевой революции", и заложило в базовый вариант постепенное снижение цены на нефть.
Возможно, такие сигналы России и привели к тому, что президент США Дональд Трамп в итоге принял решение по отказу от освобождений по иранским санкциям.
Президент России Владимир Путин в конце апреля посетил Китай - крупнейший импортер нефти, где по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином "завесил интригу".
"Вот я не представляю, как мировой энергетический рынок отреагирует на эти события (полное восстановление санкций в отношении Ирана - ИФ). У нас есть договоренности с ОПЕК - мы их выполняем", - сказал он, отметив, что партнеры по сделке также исполняют свои договоренности.
Впрочем, российский президент выразил надежду, что ухода иранской нефти "не случится все-таки в конце концов".
Россия, политический союзник Ирана по ряду ближневосточных вопросов, подписала договор о покупке 5 млн тонн иранской нефти через "Промсырьеимпорт", однако реальных сделок почти не было.
Как сообщал "Интерфаксу" источник на рынке, среди российских компаний мало желающих перепродавать "токсичную" нефть. Но в прошлом году пару танкеров "Промсырьеимпорт" все-таки закупил.
В конце прошлого года США ввели санкции и в отношении "Промсырьеимпорта".
КАК НАЙТИ МИЛЛИОН?
Таким образом, с мая до конца июня на рынке может оказаться дефицит в 1 млн б/с. Теоретически в оставшиеся два месяца до окончания сделки (данные по маю пока неизвестны) у стран ОПЕК+ есть потенциал увеличить добычу на 780 тыс. б/с - путем установления цели "исполнять сделку на 100%". Министерский комитет может принять такую рекомендацию, тогда страны, имеющие потенциал быстро увеличить добычу - в прошлом году ими оказались Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ и Кувейт - могут воспользоваться такой опцией.
В апреле только Саудовская Аравия перевыполняла сделку на 500 тыс. б/с, добывая 9,8 млн б/с при потенциале в 12 млн б/с. Россия только в апреле вышла на установленный уровень ограничений. Министр Новак никогда не называл потенциал роста нефтедобычи, но по словам источников в отрасли, Россия может за несколько месяцев нарастить производство на 1 млн б/с за счет запуска проектов, отложенных из-за предыдущих ограничений, и собственно восстановления добычи.
ПОСКОРЕЕ, ПЕСОК-ТО СЫПЛЕТСЯ!
Иран, впрочем, совсем не устраивает, что пока он будет под санкциями, другие страны будут отбирать его долю рынка. Особенно с учетом того, что братья по картелю не стали ставить на общем собрании вопрос о том, чтобы Иран, один из основателей ОПЕК, смог восстановить добычу, как только санкции с него снимут.
Поэтому Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который транспортируется нефть Персидского залива.
Кроме того, Иран объявил о намерении прекратить исполнение ряда обязательств, принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, откуда первыми вышли опять же США. Иран дал участникам СВПД 60 дней, которые закончатся примерно в одно время с истечением срока сделки ОПЕК+, на выполнение обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли иранской нефтью.
Европейские страны осудили такие шаги Тегерана, хотя ранее пытались создать механизм, позволяющий обойти санкции США при торговле с Ираном, но пока механизм не рабочий, а Трамп пригрозил, что никакие обходные механизмы не спасут от наказаний.
Путин заявил, что Россия, являющаяся участником СВПД, не является "пожарной командой", и призвал всех участников сделки к переговорам.
Кроме того, в последние недели становится вполне реальной угроза новой войны на Ближнем Востоке - Саудовская Аравия обвинила Иран в том, что он стоит за недавней атакой хуситов на саудовский нефтепровод.
Так или иначе, решения по уровням добычи становятся все более политическими. Ясно одно - потребителям нужна нефть по приемлемой цене, а производителям - высокие доходы. Поэтому бесконтрольное увеличение добычи вряд ли в интересах рынка. ОПЕК+ думает над бессрочным соглашением.
Поэтому все главные рекомендации по добыче нефти, по всей видимости, будут приниматься совсем в других кабинетах, и даже при участии стран, не являющихся в настоящее время участниками сделки ОПЕК+.
Основные события будут разворачиваться в конце июня, когда состоится министерская встреча всех стран ОПЕК, а также стран ОПЕК+. На встречу в Джидде, несмотря на то, что в мониторинговый комитет входят лишь шесть стран, приглашены все 14 министров стран ОПЕК (впрочем, маловероятно, что иранский министр посетит мероприятие), а также 10 министров стран, не входящих в картель. По информации "Интерфакса", подтвердили свое участие 16 министров.
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