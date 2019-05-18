Торговые переговоры между Китаем и США зашли в тупик - СМИ

Переговоры между Соединенными Штатами и Китаем по торговым вопросам, вероятно, зашли в тупик, сообщили в пятницу телеканалу CNBC два источника, знакомые с ситуацией.
"Расписание нового раунда переговоров остается в подвешенном состоянии, так как неясно, что обсуждать на переговорах", - отмечает издание со ссылкой на одного из собеседников.
Ранее власти КНР пригласили делегацию из США в Пекин для нового раунда переговоров, а глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил готовность к переговорам. Однако, по словам источников, США усилили бдительность в отношении китайских телеком-компаний, и это осложнило отношения между странами.
Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.
Китай в свою очередь с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.
На прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно завершился очередной раунд китайско-американских переговоров по торговому соглашению.
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