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СНГ 18.05.2019 11:11

Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet - МАК

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщает об окончании расшифровки "чёрных ящиков" аварийного Superjet, совершившего жесткую посадку в Шереметьево 5 мая.

"Председатель Комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета RRJ-95B RA-89098 информирует, что в научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации",- говорится в сообщении МАК.

Комиссией по расследованию в соответствии с российским законодательством в адрес Росавиации направлено Последующее донесение об авиационном происшествии, говорится в сообщении.

"Техническая комиссия МАК взаимодействует с Правительственной комиссией, назначенной в целях расследования катастрофы самолета Superjet RRJ-95B (бортовой номер RA-89098) публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии", происшедшей 5 мая 2019 г. в Московской области, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, а также содействия в ликвидации последствий указанной катастрофы",- отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, САМОПИСЦЫ, РАСШИФРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]