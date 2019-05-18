Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet - МАК

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщает об окончании расшифровки "чёрных ящиков" аварийного Superjet, совершившего жесткую посадку в Шереметьево 5 мая.

"Председатель Комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета RRJ-95B RA-89098 информирует, что в научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации",- говорится в сообщении МАК.

Комиссией по расследованию в соответствии с российским законодательством в адрес Росавиации направлено Последующее донесение об авиационном происшествии, говорится в сообщении.

"Техническая комиссия МАК взаимодействует с Правительственной комиссией, назначенной в целях расследования катастрофы самолета Superjet RRJ-95B (бортовой номер RA-89098) публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии", происшедшей 5 мая 2019 г. в Московской области, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, а также содействия в ликвидации последствий указанной катастрофы",- отмечается в сообщении.