Постпред Ирана при ООН призвал США рассекретить информацию о предполагаемых иранских угрозах в регионе

США, объявившие о новых угрозах со стороны Ирана на Ближнем Востоке, должны обнародовать разведывательные данные, на которых основаны эти обвинения, заявил иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
"Если они (у США - ИФ) располагают достоверными доказательствами и информацией, почему бы им не рассекретить их и не показать американскому народу и народам мира?" - приводит его слова иранский телеканал "Пресс-ТВ".
При этом он назвал утверждения американской стороны о том, что подконтрольные Ирану силы в регионе представляют опасность, стандартной "пропагандой" США.
В то же время постпред выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп действительно не хочет войны с Ираном. Однако, уточнил он, "это не означает, что люди рядом с ним (с Трампом - ИФ) разделяют его мнение".
Он напомнил о роли нынешнего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона во вторжении в Ирак в 2003 году: тогда он занимал должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
"Те люди, которые были ответственны за вторжение в Ирак в 2003 году, те же люди пытаются теперь раздуть конфликт в регионе", - подчеркнул Раванчи.
Он добавил, что возможная война в регионе окажет негативное воздействие на его безопасность и станет "катастрофой".
На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.
После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.
В среду США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле всего персонала, не связанного с выполнением особо важных задач.
На вопрос журналистов в четверг о том, собираются ли США воевать с Ираном, президент Трамп сказал: "Я надеюсь, что нет".
Также в четверг высшие должностные лица администрации президента провели закрытый брифинг по Ирану для лидеров Конгресса.
Однако позднее конгрессмены, участвовавшие в брифинге, не стали отвечать на такие вопросы как, были ли они удовлетворены брифингом и насколько предполагаемые угрозы со стороны Ирана являются достоверными.
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