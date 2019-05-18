США договорились с Мексикой и Канадой об отмене пошлин на алюминий и сталь - Трамп

Вашингтон достиг соглашения с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на импорт стали и алюминия в США, сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"США договорились с Канадой и Мексикой об отмене пошлин на сталь и алюминий", - приводят западные СМИ слова Трампа.