Страховщики внесли Оман, ОАЭ и Персидский залив в перечень зон с высокими потенциальными рисками для судоходства

Объединенный военный комитет Ассоциации участников международного страхового рынка в пятницу принял решение о включении ряда регионов Ближнего Востока в перечень зон с повышенными рисками для торгового судоходства, сообщают западные СМИ.
В перечень опасных районов в частности включены Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Персидский залив.
Решение принято после того, как в воскресенье на четыре танкера под флагами Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ были совершены нападения в районе порта Эль-Фуджайра в ОАЭ.
"Мы будем внимательно следить за ситуацией", - отмечают представители комитета.
Объединенный военный совет собирается раз в три месяца для оценки потенциальных угроз, связанных с военными действиями, пиратством, террористическими актами, забастовками на тех или иных морских торговых маршрутах.
12 мая были зафиксированы "вредительские акты" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.
Ответственность за нападения на суда не взяла ни одна страна или организация.
Также усугублению обстановки в Персидском заливе способствовало обострение разногласий между США и Ираном. В залив переброшена авианесущая группа во главе с авианосцем "Абрахам Линкольн".
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