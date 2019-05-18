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Дальнее зарубежье 18.05.2019 13:20

Багдаду следует проводить сбалансированную политику на фоне обострения отношений США и Ирана - глава МИД Ирака

Министр иностранных дел Ирака Али аль-Хаким заявил, что власти страны должны избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

АП напоминает, что Ирак имеет тесные отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном.

"Аль-Хаким заявил, что, по его мнению, Ираку следует избегать любых шагов, которые могут обострить ситуацию в регионе, испытывающем рост напряженности из-за ситуации, складывающейся между Ираном и США", - отмечает агентство, ссылаясь на заявление канцелярии министра.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

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Тэги: ИРАК, БЛИЖВОСТОК, СИТУАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]