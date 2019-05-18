"Команда Зеленского" приступит к "аудиту государства"

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести "аудит государства", чтобы понять, в каком состоянии получили страну, заявил идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук.
"Для того чтобы делать любые преобразования, мы должны знать человеческий ресурс, финансовый ресурс и временной ресурс. В нашей программе это записано, и мы займемся этим в первые 100 дней: это оглашение аудита государства. Мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит (новой команде - ИФ) государство", - сказал он эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.
По словам представителя команды, к такому аудиту будут привлечены и украинские институции, на которые возложены соответствующие обязанности, и международные структуры. "Понятно, что не во всех сферах мы можем привлечь международные институции, потому что это связано с государственной тайной, с другими вещами", - указал он.
Стефанчук подчеркнул, что важно понять, какое состояние финансовых обязательств Украины, какое состояние инфраструктуры, какое состояние международных обязательств страны.
"Мы должны знать, сколько человек реально сегодня в Украине. Потому что от этого зависит и количество депутатов в Верховной Раде, потому что есть европейские нормы представительства, и они сегодня далеко не соответствуют. Какие социальные программы должны выполняться. Это же ненормально, когда мы сегодня не знаем, сколько людей имеют какие правовые статусы", - пояснил он.
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