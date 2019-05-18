Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского

Спикер Милли меджлиса (парламент) Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».

Американскую делегацию на инаугурации возглавит министр энергетики США Рик Пери.

Кроме того, польскую делегацию на инаугурации возглавит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», на церемонии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

От Молдавии прибудет премьер-министр Павел Филип.

Турция будет представлена вице-президентом Фуатом Октаем.

Р.Бабаев