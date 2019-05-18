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Внешняя политика 18.05.2019 09:49

Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского

Спикер Милли меджлиса (парламент) Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».

Американскую делегацию на инаугурации возглавит министр энергетики США Рик Пери.

Кроме того, польскую делегацию на инаугурации возглавит министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», на церемонии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

От Молдавии прибудет премьер-министр Павел Филип.

Турция будет представлена вице-президентом Фуатом Октаем.

Р.Бабаев

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]