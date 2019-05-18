Турция не отказывается от своих обязательств по контрактам и с С-400 и с F-35 - глава турецкого Минобороны

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в пятницу заявил о намерениях Анкары выполнять обязательства в рамках контрактов о поставках как российских комплексов ПВО С-400, так и американских истребителей F-35, передает агентство "Анадолу".

"Турция прилагает усилия для полного выполнения свои обязательств как по С-400, так и по F-35", - цитирует агентство слова министра, сказанные во время посещения авиабазы в Малатье.

Агентство напоминает, что на этой базе планируется разместить F-35, которые должны поставить из США.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.