Турция не отказывается от своих обязательств по контрактам и с С-400 и с F-35 - глава турецкого Минобороны

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в пятницу заявил о намерениях Анкары выполнять обязательства в рамках контрактов о поставках как российских комплексов ПВО С-400, так и американских истребителей F-35, передает агентство "Анадолу".
"Турция прилагает усилия для полного выполнения свои обязательств как по С-400, так и по F-35", - цитирует агентство слова министра, сказанные во время посещения авиабазы в Малатье.
Агентство напоминает, что на этой базе планируется разместить F-35, которые должны поставить из США.
Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.
В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.
По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.
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