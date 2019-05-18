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Регион 18.05.2019 14:08

Турция не отказывается от своих обязательств по контрактам и с С-400 и с F-35 - глава турецкого Минобороны

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в пятницу заявил о намерениях Анкары выполнять обязательства в рамках контрактов о поставках как российских комплексов ПВО С-400, так и американских истребителей F-35, передает агентство "Анадолу".

"Турция прилагает усилия для полного выполнения свои обязательств как по С-400, так и по F-35", - цитирует агентство слова министра, сказанные во время посещения авиабазы в Малатье.

Агентство напоминает, что на этой базе планируется разместить F-35, которые должны поставить из США.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, F/35, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]