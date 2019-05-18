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Внешняя политика 18.05.2019 10:18

Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве

Баку и Прага готовят к подписанию 12 соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных сферах, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Договорно-правовая база между Азербайджаном и Чехией включает в себя 29 договоров о сотрудничестве. В настоящее время идет работа над подготовкой к подписанию 12 соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных сферах», - сказал источник.

По его словам, Чехия инвестировала в экономику Азербайджана $1,3 млрд.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЧЕХИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]