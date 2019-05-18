Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве

Баку и Прага готовят к подписанию 12 соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных сферах, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Договорно-правовая база между Азербайджаном и Чехией включает в себя 29 договоров о сотрудничестве. В настоящее время идет работа над подготовкой к подписанию 12 соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных сферах», - сказал источник.

По его словам, Чехия инвестировала в экономику Азербайджана $1,3 млрд.

Р.Бабаев