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СНГ 18.05.2019 15:40

Глава Минэкономики Дагестана Хасбулатов решением Верховного суда республики оставлен под арестом до 20 июня

Верховный суд (ВС) Дагестана оставил без изменения постановление Кировского суда Махачкалы об аресте министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении 20 млн рублей.

"Верховный суд республики не нашел оснований для смягчения избранной районным судом санкции и апелляционным постановлением от 17 мая 2019 года оставил постановление районного суда в силе, уточнив дату окончания срока действия меры пресечения - до 20 июня 2019 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВС Дагестана в пятницу.

Как сообщалось, 30 апреля сотрудники полиции в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в аэропорту "Уйташ-Махачкала" задержали Хасбулатова.

"Уголовное дело возбуждено 21 апреля по факту хищения денежных средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, с 2013 по 2018 год задержанный являлся руководителем государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан".

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, МИНИСТР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]