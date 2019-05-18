Финал конкурса "Евровидение-2019" пройдёт в субботу в Тель-Авиве, Россию на нем представит исполнитель Сергей Лазарев с песней "Scream".
За победу на конкурсе поборются представители 26 стран.
По результатам двух полуфиналов, которые прошли 14 и 16 мая, в финал конкурса вышли представители России, Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты, Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.
Кроме них в финале конкурса выступят страны "большой пятёрки", которые не принимают участие в отборе, - Германии, Франции, Испании, Великобритании и Италии. Также в финал сразу прошёл представитель Израиля.
Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев с песней "Scream". В финале он выступит под номером пять.
Евровидение - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивали жюри и зрители. Голосование будет открыто сразу же после выступления последнего участника.
Прямую трансляцию конкурса ведёт телеканал "Россия-1" (ВГТРК).
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