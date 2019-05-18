Количество заключенных браков в Азербайджане в первом квартале в 3,3 раза превысило число разводов

Численность населения Азербайджана в январе-марте увеличилась на 17,653 тыс. человек и составила по состоянию на 1 апреля 2019 года 9 млн 999,11 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном комитете по статистике.

Как сообщалось, 6 апреля 2019 года в Азербайджане родился 10-миллионный житель.

В городах проживает 52,8% населения страны, в сельской местности - 47,2%. Мужчины составляют 49,9% населения, женщины - 50,1%.

В первом квартале в республике родились 32,402 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек составил 13,3 новорожденных. 53,3% новорожденных составили мальчики, 46,5% - девочки. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 708 двойняшек и 27 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 14,811 тыс. человек. Уровень смертности за год снизился с 6,4 до 6,1 на каждые 1 тыс. человек.

В январе-марте в Азербайджане зарегистрировано 13,191 тыс. браков и 3,972 тыс. разводов.

За отчетный период соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировал 398 человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 336 человек, покинувших страну.

Р.Бабаев