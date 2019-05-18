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Дальнее зарубежье 18.05.2019 13:37

"Желтые жилеты" отмечают полгода с момента появления движения

Участники движения "Желтые жилеты" намерены провести в субботу акции протеста в ряде крупных французских городов, чтобы таким образом "отметить" шесть месяцев с начала своих выступлений.

По сообщению местного телевидения, акции протеста пройдут на ряде улиц в центре Парижа и в других городах. Не исключено, что в ходе демонстраций произойдут беспорядки, так как некоторые акции не были согласованы с властями.

В Париже, по сообщениям СМИ, ожидаются несколько манифестаций, одна из которых планирует пройти от квартала Дефанс до Монмартра. Еще одна группа "желтых жилетов" объявила о намерении устроить демонстрацию на Елисейских полях, в то время как они по-прежнему попадают под запрет о проведении манифестаций.

Префектура полиции напомнила также о запрещении проводить протестные мероприятия близ Елисейского дворца, Национального собрания и собора Нотр-Дам.

В Лионе, где в минувшую субботу, 11 мая, произошли значительные столкновения манифестантов с силами порядка, "желтые жилеты" приняли решение провести незаявленную акцию, ссылаясь на то, что жесткие действия полиции, применяющий слезоточивый газ и спецсредства в отношении протестующих, в случаях разрешенных мероприятий ничем не отличаются от запрещенных.

Активные действия "желтых жилетов" прогнозируются в Реймсе, Нанси и в Страсбурге. Сообщается о планируемых манифестациях в Тулузе, Амьене, Безансоне, других городах Франции.

В минувшую субботу 26-я акция "желтых жилетов" стала самой малочисленной с 17 ноября 2018 года. По данным МВД, в ней приняли участие 18,6 тыс. человек.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обеднением населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ДЕМОНСТРАНТЫ, ПЛАНЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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