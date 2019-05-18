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Дальнее зарубежье 18.05.2019 20:26

Курц не намерен сохранять правящую в Австрии коалицию и объявит о выборах - СМИ

Канцлер Австрии Себастьян Курц не намерен сохранять правящую коалицию после скандала, в центре которого оказался вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, сообщают в субботу европейские СМИ со ссылкой на источники.

При этом пока неясно, когда именно канцлер намерен организовать в стране новые парламентские выборы. По мнению экспертов, у возглавляемой канцлером Австрийской народной партии есть хорошие шансы на успех на голосовании.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Штрахе, попавшим в связанный с Россией политический скандал.

Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, сообщало издание Spiegel.

В частности, по данным издания, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung.

Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.

В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.

На записи видно, что все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения.

По данным СМИ, прокуратура намерена проверить информацию, получив у Spiegel всю видеозапись.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, КОАЛИЦИЯ, КУРЦ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]