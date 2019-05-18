Курц не намерен сохранять правящую в Австрии коалицию и объявит о выборах - СМИ

Канцлер Австрии Себастьян Курц не намерен сохранять правящую коалицию после скандала, в центре которого оказался вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, сообщают в субботу европейские СМИ со ссылкой на источники.
При этом пока неясно, когда именно канцлер намерен организовать в стране новые парламентские выборы. По мнению экспертов, у возглавляемой канцлером Австрийской народной партии есть хорошие шансы на успех на голосовании.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Штрахе, попавшим в связанный с Россией политический скандал.
Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, сообщало издание Spiegel.
В частности, по данным издания, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung.
Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.
В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.
На записи видно, что все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения.
По данным СМИ, прокуратура намерена проверить информацию, получив у Spiegel всю видеозапись.
Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского
Exxon Mobil эвакуирует персонал из юга Ирака - СМИ
Иран меняет тактику и направления экспорта нефти
Ливия может потерять 95% объёмов добычи нефти из-за военных действий в стране
Сообщения об угрозе минирования вокзалов и торговых центров Белгорода не подтвердились - УМВД
В Сочи эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог