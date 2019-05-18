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СНГ 18.05.2019 22:15

Дома по программе реновации появятся на территории бывшего московского завода "Серп и Молот"

На одном из участков бывшего завода "Серп и Молот" в Москве планируется построить около 50 тыс. кв.м жилья для переселенцев по программе реновации, заявил журналистам заместитель столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу.

"В настоящее время прорабатывается проектная документация, в скором времени начнется снос старых конструкций и зданий завода, и я думаю, что на территории "Серпа и Молота" строительство домов для программы реновации начнется до конца года", - отметил Хуснуллин.

По его словам, общая площадь жилья, которая будет передана на этой площадке переселенцам по программе реновации, составит около 50 тыс. кв.м.

Хуснуллин напомнил, что также на этой территории реализуется крупный инвестиционный проект, который предполагает не только строительство жилья, но и создание комфортной современной социальной и развлекательной инфраструктуры, а также создание парков.

Программа реновации жилого фонда была утверждена в августе 2017 года. Она затронет более одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. В настоящее время в программу входят 5173 дома.

В адресный перечень программы на данный момент входят 323 стартовые площадки, на которых можно построить более 4,6 млн кв.м жилья. В этом году по программе реновации планируется переселить свыше 12 тыс. человек.

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Тэги: МОСКВА, РЕНОВАЦИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]