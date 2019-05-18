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Дальнее зарубежье 18.05.2019 16:29

Вице-канцлер Австрии заявил об отставке после скандального видео

Вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе в субботу, на следующий день после публикации расследования о скандальном видео, заявил об отставке.

Как передает немецкий телеканал Welt, на пресс-конференции Штрахе заявил, что никогда не делал ничего противозаконного, а в случае видео просто хотел своим "поведением мачо" "произвести впечатление на привлекательную женщину".

Также он признал, что "вел себя как подросток", а случившееся охарактеризовал как "крайне неприятную историю, связанную со злоупотреблением алкоголя". Политик, сообщил, что просит прощения за свое поведение у жены и сторонников.

Немецкие СМИ, в свою очередь, отмечают, что, по словам Штрахе, он решил добровольно уйти в отставку, чтобы сохранить правящую коалицию во главе с Себастьяном Курцем.

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Пока неясно, кто вел съемку этой встречи. Сам Штрахе возлагает ответственность на "преступные сети" и назвал случившееся "политической атакой" против правительства.

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Тэги: АВСТРИЯ, ПОЛИТИК, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]