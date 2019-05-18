Порошенко призвал новую власть Украины добиваться усиления санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко призвал команду нового президента продолжать движение страны в Европейский союз, беречь международную коалицию против "российской агрессии" и добиваться усиления санкций против Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.

"Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины в Европейский союз. Это нельзя игнорировать, потому что абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях", - сказал Порошенко, выступая на праздновании Дня Европы в Киеве в субботу.

Он посоветовал тем, кто завтра "будет воплощать государственную стратегию и осуществлять внешнюю политику Украины", беречь доверие и солидарность Евросоюза и Украины, проукраинскую международную коалицию.

"Усиливайте санкционное давление на Российскую Федерацию, которая должна освободить украинскую землю, обеспечить восстановление Украинского суверенитета над оккупированными территориями", - сказал Порошенко.

Он также призвал новую власть эффективно воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации с ЕС и о Зоне свободной торговли.

Как сообщалось, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского начнется в 10:00 20 мая в сессионном зале парламента.