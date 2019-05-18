Украина в декабре должна официально проинформировать НАТО о желании получить ПДЧ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в декабре на саммите НАТО в Лондоне Украина должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе (ПДЧ).
"Уже в декабре этого года на саммите НАТО в Лондоне мы сможем официально проинформировать страны Альянса о том, что мы настаиваем на ПДЧ и имеем твердое намерение присоединиться к этому оборонному и военно-политическому союзу", - сказал Порошенко в своем выступлении на праздновании Дня Европы в Киеве в субботу, перечисляя задачи новой украинкой власти в контексте реализации закрепленного в Конституции Украины курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.
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