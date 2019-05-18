ОПЕК восполнит нехватку нефти на рынке в случае необходимости, пока ее нет - министр нефти ОАЭ

Участники сделки ОПЕК+ до сих пор видят рост коммерческих мировых запасов нефти, сообщил журналистам министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Сделка ещё не завершена, мы видим, что коммерческие запасы нефти всё ещё растут, и мы понимаем, что работу надо продолжать, пока мы не увидим балансировку рынка", - сказал он.

В частности, министр отметил рост запасов нефти в США.

Отвечая на вопрос, видит ли министр необходимость увеличивать добычу нефти в связи с ситуацией вокруг Ирана, Мазруи сказал: "Мы готовы восполнить любую нехватку нефти на рынке при необходимости, но мы сейчас этого не видим, мы видим, что запасы нефти растут, и нам нужно обратить на это внимание".

"Мы ожидаем хорошую встречу (JMMC - ИФ), не очень долгую встречу. Я не думаю, что мы будем обсуждать решение о дальнейшей судьбе сделки на встрече, мы будем обсуждать это в июне", - добавил министр.

В конце апреля, приняв решение не продлевать освобождение от санкций за импорт иранской нефти, Белый дом заявил, что США вместе с Саудовской Аравией и ОАЭ "привержены тому, чтобы поддержать предложение на мировом рынке нефти".