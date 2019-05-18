Скрипаль и его дочь живы и здоровы, но не выходят на связь - родственница

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, отравленные в британском Солсбери, живы, но не поддерживают контакты с родственниками в России, сообщила "Интерфаксу" племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль в субботу.
"Насколько мне известно, (Сергей Скрипаль - ИФ) пока жив и здоров. Все у него хорошо. И Юля тоже. Об их местонахождении конкретной информации у меня нет", - сказала Виктория Скрипаль.
Она отметила, что знает о состоянии здоровья родственников "из третьих рук", так как с сестрой она не общалась с июля 2018 года. С матерью Сергия Скрипаля, которая проживает в Ярославле с Викторией, ни он сам, ни Юлия тоже не поддерживают связь.
Родственница Скрипалей полагает, что Юлия больше не намерена возвращаться в Москву из Великобритании.
"Квартира ее продается. Продажей занимается подруга Юлии. С ней я не поддерживаю общение", - отметила Скрипаль.
Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.
Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского
Exxon Mobil эвакуирует персонал из юга Ирака - СМИ
Иран меняет тактику и направления экспорта нефти
Ливия может потерять 95% объёмов добычи нефти из-за военных действий в стране
Сообщения об угрозе минирования вокзалов и торговых центров Белгорода не подтвердились - УМВД
В Сочи эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог