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СНГ 18.05.2019 19:19

Скрипаль и его дочь живы и здоровы, но не выходят на связь - родственница

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, отравленные в британском Солсбери, живы, но не поддерживают контакты с родственниками в России, сообщила "Интерфаксу" племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль в субботу.

"Насколько мне известно, (Сергей Скрипаль - ИФ) пока жив и здоров. Все у него хорошо. И Юля тоже. Об их местонахождении конкретной информации у меня нет", - сказала Виктория Скрипаль.

Она отметила, что знает о состоянии здоровья родственников "из третьих рук", так как с сестрой она не общалась с июля 2018 года. С матерью Сергия Скрипаля, которая проживает в Ярославле с Викторией, ни он сам, ни Юлия тоже не поддерживают связь.

Родственница Скрипалей полагает, что Юлия больше не намерена возвращаться в Москву из Великобритании.

"Квартира ее продается. Продажей занимается подруга Юлии. С ней я не поддерживаю общение", - отметила Скрипаль.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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Тэги: РОССИЯ, СКРИПАЛИ, ЗДОРОВЬЕ, РОДСТВЕННИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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