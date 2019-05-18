Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении орденом «За службу родине» второй степени главы Исполнительной власти Лянкярана Талеха Гарашова, сообщает сайт главы государства.
Т.Гарашов удостоен ордена «за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана».
Р.Бабаев
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