Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении орденом «За службу родине» второй степени главы Исполнительной власти Лянкярана Талеха Гарашова, сообщает сайт главы государства.

Т.Гарашов удостоен ордена «за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана».

Р.Бабаев