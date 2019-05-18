Ливия может потерять 95% объёмов добычи нефти из-за военных действий в стране, сообщил журналистам глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала.
"К сожалению, при текущей ситуации в стране 95% добычи нефти может быть потеряно", - сказал он.
По его словам, произошла новая террористическая атака на нефтяное месторождение Зелла.
В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в настоящее время находятся 95% нефтяных месторождений и морских экспортных терминалов Ливии.
В стране с переменным успехом продолжаются бои между подразделениями ЛНА Хафтара и проправительственных войск.
Ливия была освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти, как в рамках сделки ОПЕК+, действовавшей с 2017 года, так и новой сделки с 2019 года из-за политической ситуации в стране.
По данным ОПЕК, в апреле 2019 года Ливия добывала 1,176 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 1,1 млн б/с месяцем ранее. В настоящее время добыча Ливии находится на уровне около 1,3 млн б/с, отметил Саннала.
Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского
Сообщения об угрозе минирования вокзалов и торговых центров Белгорода не подтвердились - УМВД
В Сочи эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
В Ереване указывают на важность российской военной базы в Гюмри для Армении
Курц объявил о досрочных выборах в Австрии в связи со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера
Порошенко призвал новую власть Украины добиваться усиления санкций против РФ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог