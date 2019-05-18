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СНГ 18.05.2019 17:25

Экс-президент Армении Кочарян вышел из СИЗО

Освобожденный из-под ареста решением суда бывший президент Армении Роберт Кочарян вышел из здания Службы национальной безопасности (СНБ), где содержался в уголовно-исполнительном учреждении "Кентрон".

"Кочарян покинул здание СНБ", - сказал журналистам его адвокат Айк Алумян.

В субботу суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить из-под ареста Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Слушания по делу экс-президента Армении начались в Ереване 13 мая с рассмотрения вопроса об избранной фигуранту мере пресечения в виде ареста.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]