Экс-президент Армении Кочарян вышел из СИЗО

Освобожденный из-под ареста решением суда бывший президент Армении Роберт Кочарян вышел из здания Службы национальной безопасности (СНБ), где содержался в уголовно-исполнительном учреждении "Кентрон".

"Кочарян покинул здание СНБ", - сказал журналистам его адвокат Айк Алумян.

В субботу суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить из-под ареста Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Слушания по делу экс-президента Армении начались в Ереване 13 мая с рассмотрения вопроса об избранной фигуранту мере пресечения в виде ареста.