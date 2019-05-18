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Регион 18.05.2019 17:49

Войны Ирана с США не будет, уверен Зариф

США и Иран не хотят воевать друг с другом, заявил в субботу глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Я уверен, что, как и говорил верховный лидер аятолла Али Хаменеи, войны не будет, так как ни одна из сторон к ней не стремится", - сказал он в Китае иранским журналистам.

По словам Зарифа, потенциальные противники Ирана осознают, что не способны совладать с этой страной в случае конфликта.

Это заявление прозвучало на фоне существенного роста напряженности в районе Ирана и жестких заявлений американских официальных лиц в адрес этой страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]