Войны Ирана с США не будет, уверен Зариф

США и Иран не хотят воевать друг с другом, заявил в субботу глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Я уверен, что, как и говорил верховный лидер аятолла Али Хаменеи, войны не будет, так как ни одна из сторон к ней не стремится", - сказал он в Китае иранским журналистам.

По словам Зарифа, потенциальные противники Ирана осознают, что не способны совладать с этой страной в случае конфликта.

Это заявление прозвучало на фоне существенного роста напряженности в районе Ирана и жестких заявлений американских официальных лиц в адрес этой страны.