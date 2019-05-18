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АПК 18.05.2019 19:40

Exxon Mobil эвакуирует персонал из юга Ирака - СМИ

Американская компания Exxon Mobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на источник в иракском руководстве.

Эвакуация касается иностранных граждан, а также - иракцев, у которых есть двойное гражданство. Операция стартовала два дня назад. Точных данных о числе вывезенных из Басры людей не приводится.

В самой компании не дают комментариев по этой ситуации, отмечает агентство. Решение об эвакуации принято на фоне усилившейся напряженности между Ираном и США.

Ранее в субботу стало известно, что американские власти предупреждают о риске того, что пассажирские авиалайнеры в районе Персидского залива в сложившейся ситуации могут быть по ошибке идентифицированы как вражеские самолеты.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, США, НЕФТЯНИКИ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]