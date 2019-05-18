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Дальнее зарубежье 18.05.2019 20:52

Спецслужба ФРГ подозревает австрийских коллег в передаче информации РФ - СМИ

Руководитель Федеральной службы защиты конституции Германии BfV Томас Хальденванг засомневался в добропорядочности австрийских коллег - как сообщает газета "Welt am Sonntag" (воскресный выпуск), Хальденванг уже доложил о своих сомнениях парламентскому комитету.

По информации издания, Хальденванг видит в сотрудничестве и обмене информацией с Австрией серьезные риски - на этой неделе, пишет издание, он сообщил об этом парламентской контрольной комиссии бундестага.

"Риски основаны на предположении, что Австрия могла недобросовестно использовать секретную информацию, которую получает от своих стран-партнеров, и, возможно, передавать ее России", - пишет издание. Ведомство эти предположения комментировать не стало.

Сообщается, что в прошлом году в австрийском ведомстве со схожими задачами - Федеральном ведомстве по защите конституции - были проведены обыски, изъяты носители информации, в том числе, про правых экстремистов, в частности, копия части банка данных "Сеть Нептун". По информации газеты, ее тоже конфисковали. "Сеть Нептун" - это секретная база данных, через которую австрийская внутренняя разведка обменивается данными с европейскими коллегами. Обыски, предположительно, были проведены по наводке главы МВД Австрии Херберта Кикля, который, как и подавший в субботу в отставку вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, представляет ультраправую Австрийскую партию свободы.

"Представители партии министра внутренних дел поддерживают тесные контакты с Россией. Европейские службы опасаются, что их секретная информация оказалась уже там", - пишет издание.

В субботу Штрахе подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице.

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. Штрахе дает понять, что заинтересован в предложении.

Пока неясно, кто вел съемку этой встречи. Сам Штрахе возлагает ответственность на "преступные сети" и назвал случившееся "политической атакой" против правительства.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ, АВСТРИЯ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]