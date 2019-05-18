Суданские военные в воскресенье возобновят переговоры с протестующими

Представители находящихся у власти в Судане военных объявили о намерении в воскресенье возобновить переговоры с лидерами акций протеста.

"Переходный военный совет объявляет о возобновлении переговоров с Альянсом за свободу и перемены в воскресенье. Они пройдут в президентском дворце", - отмечается в заявлении военных.

Переходный военный совет был сформирован ранее весной после отстранения от власти президента Судана Омара аль-Башира. Протестующие добиваются от военных передачи власти гражданскому правительству.