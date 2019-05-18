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Дальнее зарубежье 18.05.2019 21:18

Суданские военные в воскресенье возобновят переговоры с протестующими

Представители находящихся у власти в Судане военных объявили о намерении в воскресенье возобновить переговоры с лидерами акций протеста.

"Переходный военный совет объявляет о возобновлении переговоров с Альянсом за свободу и перемены в воскресенье. Они пройдут в президентском дворце", - отмечается в заявлении военных.

Переходный военный совет был сформирован ранее весной после отстранения от власти президента Судана Омара аль-Башира. Протестующие добиваются от военных передачи власти гражданскому правительству.

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Тэги: СУДАН, ПРОТЕСТ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]