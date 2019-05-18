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ТЭК 18.05.2019 18:36

Иран меняет тактику и направления экспорта нефти

Иран после повторного введения санкций США изменил тактику и направления поставок при экспорте нефти, пишет издание Iran Daily со ссылкой на иранское агентство ILNA.

"Тактика министерства нефти в экспорте нефти и нефтепродуктов изменилась... и, возможно, изменились направления нефтяных грузов из наших портов", - сообщил заместитель директора по морским делам Иранской морской портовой организации Хади Хакшенас.

Он не уточнил подробности новой тактики и направлений экспорта.

По его словам, экспорт нефти и нефтепродуктов из Ирана продолжается, как и в предыдущие месяцы. "Все поставки нефти формально направляются в пункты назначения", - сказал чиновник.

"Конечно, нельзя отрицать, что погрузка нефти и продуктов упала по сравнению с прошлым периодом, но отгрузка нефтяных грузов из наших портов определенно не прекратилась", - заявил он.

США в мае 2018 года ввели нефтяные санкции против Ирана, а позже в ноябре дали специальные исключения для восьми стран, позволив им временно импортировать в общей сложности около 1 млн б/с из Ирана даже после введения санкций. Освобождение от санкций получили Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Исключения действовали до 2 мая 2019 года. В конце апреля 2019 года США заявили, что не будут продлевать освобождения, отметив, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК смогут восполнить потери иранской нефти на рынке.

Экспорт нефти в апреле из Ирана снизился, по данным Kpler, до 1,1 млн б/с, а нефти с конденсатом - до 1,3 млн б/с.

МЭА отмечало, что по предварительным данным на май, отгрузки из страны упали примерно до 475 тыс. б/с, однако конечные пункты назначения пока неизвестны, пишет МЭА.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, НАПРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]