Глава МИД Армении объяснил отставку генсекретаря ОДКБ от своей страны внутриполитическими вопросами

Досрочное прекращение полномочий генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от Армении связана с внутриполитическими причинами, сообщил министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян.

"Вопрос досрочного прекращения полномочий генсекретаря ОДКБ от Армении связан строго с внутриполитическими армянскими вопросами. Мы действовали очень быстро для того, чтобы не связывать наши внутриполитические вопросы с вопросами ОДКБ", - сказал он на встрече с российскими журналистами в субботу.

При этом министр отметил, что ОДКБ продолжает иметь для Армении важное значение. "Это очень важная площадка сотрудничества стран-членов в области безопасности, и у нас есть достаточно хорошие основы взаимодействия. Мы можем договориться между собой", - заключил он.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября прошлого года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.