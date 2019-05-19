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Власти Бахрейна рекомендуют своим подданным не посещать Иран и Ирак

В МИД Бахрейна в субботу призвали подданных страны избегать посещения Ирана и Ирака, сообщают арабские СМИ.

Бахрейнцев, уже находящихся на иракской или иранской территории, призвали немедленно вернуться на родину.

В МИД Бахрейна пояснили, что выпустили подобное предупреждение с учетом "региональной нестабильности, опасного развития событий и потенциальных угроз".

В последние недели резко усилилась напряженность между Ираном и США. Эта проблема затронула и Ирак, на территории которого действуют шиитские военизированные формирования, которые считаются близкими к Ирану.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАХРЕЙН, ИРАН, ОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]