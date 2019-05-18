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Происшествия 18.05.2019 19:54

В Сочи эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании

В международном аэропорту Сочи проводится эвакуация пассажиров.

"На сайт аэропорта поступило сообщение о том, что он заминирован. Сейчас в аэропорту всех эвакуируют", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в субботу информированный источник.

В полиции информацию об эвакуации подтверждают.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, АЭРОПОРТ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]