В Сочи эвакуируют аэропорт из-за сообщения о минировании

В международном аэропорту Сочи проводится эвакуация пассажиров.

"На сайт аэропорта поступило сообщение о том, что он заминирован. Сейчас в аэропорту всех эвакуируют", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в субботу информированный источник.

В полиции информацию об эвакуации подтверждают.