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Происшествия 18.05.2019 19:59

Сообщения об угрозе минирования вокзалов и торговых центров Белгорода не подтвердились - УМВД

Сотрудники экстренных служб не обнаружили взрывных устройств на объектах с массовым пребыванием людей в Белгороде в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

"18 мая в полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе объектам социальной инфраструктуры. В ходе обследования зданий и прилегающей территории информация не подтвердилась. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев в соцсетях, люди были эвакуированы из зданий аэропорта и железнодорожного вокзала Белгорода, а также из торговых центров "Сити Молл", "Рио", МегаГРИНН", "Модный бульвар" и универмага "Белгород".

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛГОРОД, УГРОЗА, ОТБОЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]