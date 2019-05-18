Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.05.2019 22:58

Курц объявил о досрочных выборах в Австрии в связи со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Курц, как передают европейские СМИ, сообщил в субботу, что выборы нужно провести "как можно скорее".

При этом канцлер раскритиковал возглавляемого Штрахе партнера по правящей коалиции.

"Своим поведением Австрийская партия свободы вредит реформам и мешает на пути к переменам. Она вредит имиджу нашей страны, и я хочу сказать честно, это не соответствует тому политическому подходу, который есть у меня", - добавил Курц.

Ранее в субботу Штрахе заявил об отставке.

Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung и журнал Spiegel опубликовали совместное расследование в связи с видеозаписью, на которой Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Вена будет контактировать с Москвой, несмотря на шпионский скандал - Курц Канцлер Австрии считает, что с новым названием Македонии будет легче сблизиться с ЕС Канцлер Австрии видит в последних действиях Вашингтона угрозу для экономических интересов Европы Юнкер и Курц подтвердили проевропейский курс Австрии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]