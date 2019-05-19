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Дальнее зарубежье 19.05.2019 10:23

МИД ОАЭ поддержал идею короля Саудовской Аравии о проведении саммита лидеров арабских стран

Обострение обстановки в регионе из-за действий Тегерана требует усиления сплоченности и единства арабских стран, говорится в распространенном МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявлении.

В заявлении, которое было опубликовано государственным информационным агентством ОАЭ WAM, приветствуется инициатива короля Саудовской Аравии, который призвал провести экстренный саммит руководителей арабских стран и стран Персидского залива.

МИД ОАЭ, отметил, что саммит должен пройти при "критических обстоятельствах", что связано с приписываемыми Ирану нападениями на саудовские танкеры в ОАЭ и атаками йеменских повстанцев-хуситов на нефтепровод в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова решительно ответить на любое нападение на нее, заявил государственный министр по иностранным делам королевства Адиль аль-Джубейр.

"Королевство Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и не стремится к ней. Она сделает все возможное, чтобы избежать этой войны, но в то же время она подтверждает, что в случае, если противная сторона выберет войну, королевство ответит со всей силой и решительностью, защитит себя и свои интересы", - сказал он на пресс-конференции.

Как сообщили саудовские СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудил ситуацию в регионе в телефонной беседе с госсекретарем США Майком Помпео.

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Тэги: ОАЭ, МИД, САУДАРАВИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]