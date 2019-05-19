МИД ОАЭ поддержал идею короля Саудовской Аравии о проведении саммита лидеров арабских стран

Обострение обстановки в регионе из-за действий Тегерана требует усиления сплоченности и единства арабских стран, говорится в распространенном МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявлении.
В заявлении, которое было опубликовано государственным информационным агентством ОАЭ WAM, приветствуется инициатива короля Саудовской Аравии, который призвал провести экстренный саммит руководителей арабских стран и стран Персидского залива.
МИД ОАЭ, отметил, что саммит должен пройти при "критических обстоятельствах", что связано с приписываемыми Ирану нападениями на саудовские танкеры в ОАЭ и атаками йеменских повстанцев-хуситов на нефтепровод в Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова решительно ответить на любое нападение на нее, заявил государственный министр по иностранным делам королевства Адиль аль-Джубейр.
"Королевство Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и не стремится к ней. Она сделает все возможное, чтобы избежать этой войны, но в то же время она подтверждает, что в случае, если противная сторона выберет войну, королевство ответит со всей силой и решительностью, защитит себя и свои интересы", - сказал он на пресс-конференции.
Как сообщили саудовские СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудил ситуацию в регионе в телефонной беседе с госсекретарем США Майком Помпео.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ изучит ситуацию на рынке нефти в условиях медленного снижения запасов, но без рекомендаций
Exxon Mobil эвакуирует персонал из юга Ирака - СМИ
Темпы прироста заболеваемости ВИЧ в 2018 году удалось снизить - Роспотребнадзор
Сообщения об угрозе минирования вокзалов и торговых центров Белгорода не подтвердились - УМВД
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог