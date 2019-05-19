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Дальнее зарубежье 19.05.2019 10:47

Конгрессмен-республиканец признал, что Трамп заслуживает импичмента

Член Палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Джастин Амаш стал первым республиканцем-законодателем, который признал, что поведение и действия президента Дональда Трампа заслуживают того, чтобы ему был объявлен импичмент.

Он написал в своем Twitter, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по результатам расследования "российского следа" в американских выборах 2016 года свидетельствует, что Трамп "был вовлечен в такие специфические действия и вел себя так, что стоит на пороге импичмента".

По словам конгрессмена, в докладе Мюллера, который он прочел полностью, "приводятся многочисленные примеры, которые соответствуют всем признакам воспрепятствования правосудию".

Он считает, что "любому, лицу, не являющемуся президентом Соединенных Штатов, на основе таких доказательств были бы выдвинуты обвинения".

Наблюдатели отмечают, что эти высказывания Амаша перекликаются с заявлениями демократов. Спикер Палаты представителей демократ Ненси Пелоси 8 мая сказала, что Трамп своими усилиями воспрепятствовать выдаче повесток на слушания в Конгрессе, действиями, направленным против надзора законодателей над деятельностью администрации, приближается к импичменту.

Тем не менее, в стане демократов нет единства в вопросе объявления импичмента Трампу, а сама Пелоси ранее заявляла, что процесс импичмента "посеет распри" в стране.

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Тэги: США, КОНРЕССМЕН, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]