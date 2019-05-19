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Дальнее зарубежье 19.05.2019 11:10

Бывший глава ЦРУ выступит перед фракцией демократов в Конгрессе по Ирану - АР

Фракция конгрессменов-демократов пригласила бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана сделать доклад о ситуации вокруг Ирана в связи с растущим беспокойством, вызванным действиями администрации президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана, сообщило агентство Associated Press (АР).

Слушания Бреннана назначены на вторник будущей недели, говорится в сообщении.

Одновременно приглашение было направлено бывшему сотруднику Госдепартамента Венди Шерману, который возглавлял американскую делегацию на переговорах по иранскому атому.

В последнее время Трамп направил в район Ближнего Востока авианосную группировку и стратегические бомбардировщики, сообщалось о готовность перебросить в регион более 100 тыс. военных.

АР отметило, что спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси запросила у администрации брифинг для конгрессменов о ситуации вокруг Ирана, однако ее просьба была отвергнута.

На прошлой неделе администрация провела секретный брифинг для руководителей обеих партий.

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Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, ИРАН, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]