Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала правительственный скандал в Австрии, где канцлер Себастьян Курц объявил о досрочных парламентских выборах.
Отвечая на пресс-конференции в Загребе на вопрос о правительственном кризисе, она сказала: "Европа - это объединение стран, которые решили сотрудничать на базе общих ценностей".
"Мы имеем дело с течениями, популистскими течениями, которые во многих сферах этими ценностями пренебрегают, которые хотят разрушить Европу наших ценностей. Мы должны решительно им противостоять", - заявила политик.
В субботу вечером Курц заявил, что отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Накануне было опубликовано видео, на котором Штрахе ведет переговоры с предполагаемой россиянкой, которая предлагает ему денежную поддержку в обмен на другую услугу. Видео предположительно было снято перед выборами в парламент в 2017 году, на записи Штрахе выражает заинтересованность предложением женщины.
Ранее в субботу Штрахе заявил об отставке.
Курц раскритиковал и Штрахе, и его партию, отметив, что после выборов правящую коалицию и правительство нужно будет сформировать заново.
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