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Дальнее зарубежье 19.05.2019 11:37

Меркель о правительственном скандале в Австрии: популисты хотят разрушить "Европу наших ценностей"

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала правительственный скандал в Австрии, где канцлер Себастьян Курц объявил о досрочных парламентских выборах.

Отвечая на пресс-конференции в Загребе на вопрос о правительственном кризисе, она сказала: "Европа - это объединение стран, которые решили сотрудничать на базе общих ценностей".

"Мы имеем дело с течениями, популистскими течениями, которые во многих сферах этими ценностями пренебрегают, которые хотят разрушить Европу наших ценностей. Мы должны решительно им противостоять", - заявила политик.

В субботу вечером Курц заявил, что отказывается от правительственной коалиции с правопопулистской Австрийской партией свободы и объявил о намерении провести в стране досрочные выборы, поводом стал скандал вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера и лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Накануне было опубликовано видео, на котором Штрахе ведет переговоры с предполагаемой россиянкой, которая предлагает ему денежную поддержку в обмен на другую услугу. Видео предположительно было снято перед выборами в парламент в 2017 году, на записи Штрахе выражает заинтересованность предложением женщины.

Ранее в субботу Штрахе заявил об отставке.

Курц раскритиковал и Штрахе, и его партию, отметив, что после выборов правящую коалицию и правительство нужно будет сформировать заново.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, АВСТРИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]