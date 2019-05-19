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Дальнее зарубежье 19.05.2019 12:00

Число "желтых жилетов" на субботних манифестациях во Франции снижается

МВД Франции объявило данные о масштабах 27-й акции (с ноября 2018 года) "желтых жилетов", которые подтверждают прогнозы обозревателей: количество манифестантов постепенно снижается - в эту субботу на улицы вышло 15,5 тыс. человек, в том числе в Париже - 1,8 тыс.

В минувшую субботу, 11 мая, в 26-й акции участвовало около 18,6 тыс. человек. Из них в Париже - 1,2 тыс.

Во французской столице манифестанты начали свой марш от башни офиса нефтегазовой компании Total, скандируя: "Макрон не хотел, но мы пришли!" и "Total - крупнейший вор!" Однако сама манифестация прошла в довольно мирной обстановке, завершившись у подножия базилики Сакре-Кёр на Монмартре. При этом акция сопровождалась мощным полицейским контингентом.

Сравнительно немногочисленная несанкционированная манифестация в Лионе, в которой приняли участие порядка 400 человек под лозунгом "Лион, поднимайся!", столкнулась с противодействием сил порядка, которые применили слезоточивый газ.

Французские СМИ сообщают о схватках протестующих с полицией в Реймсе. В частности, погромщики, оказавшиеся в рядах манифестантов, побили витрины местной радиостанции France Bleu. Их пришлось разгонять слезоточивым газом.

Значительная манифестация - 2,5 тыс. участников - прошла в Тулузе, считающейся одним из главных оплотов движения "желтых жилетов". Она была отмечена эпизодическими столкновениями с силами порядка.

В Бордо организаторы манифестации провели ее под знаком протеста против американской компании Monsanto, мирового лидера по продаже генномодифицированных семян и гербицидов.

Не без обострения между манифестантами и полицией прошел марш "желтых жилетов" в Нанси. Участники акции сорвали с мачты флаг ЕС и заменили его на светоотражающий желтый жилет.

Манифестации, прошедшие в субботу еще в ряде городов Франции в ходе 27-й акции "желтых жилетов", в целом обошлись без значительных беспорядков.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ДИНАМИКА


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