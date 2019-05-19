Темпы прироста заболеваемости ВИЧ в 2018 году удалось снизить - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор по итогам 2018 года зарегистрировал снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ, сообщается в субботу на сайте ведомства.

"В 2018 году впервые за последние 14 лет, при росте числа обследований, регистрируется снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией (с 13,4% в 2012 г. до 2,2% в 2018 г.). Проведено 38 млн. освидетельствований российских граждан (на 12,0% больше по сравнению с предыдущим годом). Обследовано 25,8% населения (в 2017 г. -23,1% )", - отмечается в сообщении.

Число новых случаев заражения ВИЧ снизилось до 1,8 млн. человек в год, показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей снизился на 35% по сравнению с показателями 2010 года, сообщают в ведомстве

"Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в возрасте 20 лет, получающих медикаментозную терапию, увеличилась за последнее двадцатилетие с 36 лет до 51 года", - уточняют в пресс-службе.

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам 2018 года составил - 59,7 на 100 тыс. населения (в 2017 году - 61,2), показатель пораженности ВИЧ-инфекцией - 686,2 на 100 тыс. населения России, говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 19 мая 2019 года мировое сообщество отмечает Международный день памяти умерших от СПИДа. В России с 17 по 19 мая 2019 года в России в шестой раз проводится Всероссийская Акция "Стоп ВИЧ/СПИД", приуроченная к этому Международному дню.