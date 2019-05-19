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СНГ 19.05.2019 15:54

Пять высокопоставленных чиновников будут представлять США на инаугурации Зеленского

Официальную делегацию США на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая возглавит министр энергетики США Рик Перри, подтвердила пресс-служба Белого Дома в Твиттере.

Также в состав делегации вошли спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, Александр Видман, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте, и Джозеф Пеннингтон, и.о. председателя дипломатической миссии США в Киеве.

Волкер заявил, что "с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможность работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским".

Накануне сообщалось, что уходящий президент Украины Петр Порошенко наградил Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

"За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера - Специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины", - говорится в тексте указа от 18 мая 2019 года, обнародованном на сайте главы государства в субботу.

Инаугурация состоится в 10.00 понедельника 20 мая в зале Верховной Рады.

Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в Раду.

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Тэги: УКРАИНА, США, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]