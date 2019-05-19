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ТЭК 19.05.2019 12:55

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ изучит ситуацию на рынке нефти в условиях медленного снижения запасов, но без рекомендаций

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в воскресенье проанализирует ситуацию на рынке нефти, но не планирует выносить каких-либо рекомендаций, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

"Вопрос заключается не только в добыче стран, которые входят и не входят в ОПЕК, но и в запасах, которые сегодня есть. Мы полагали, что запасы будут снижаться, но по факту сегодня мы видим, что они не так активно снижаются, как страны ожидали, хотя страны, вошедшие в эту сделку ОПЕК+, в принципе все свои обязательства исполняют. Поэтому, я думаю, в ближайший месяц и надо будет как раз наблюдать за картиной и, соответственно, принимать уже какое-то решение в июне", - пояснил он.

По его словам, на JMMC рекомендация не будет выноситься, "потому что сам формат JMMC не предполагает каких-то рекомендаций".

"Мы будем просто обсуждать ситуацию на рынке, а на основании этого в июне уже будут приниматься какие-то решения. Это дискуссионная площадка с аналитическими функциями: проведем анализ, изучим, какая ситуация на рынке", - сказал замминистра.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны).

При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - 322 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

Решение о дальнейшей судьбе соглашения после первого полугодия 2019 предполагается принять на заседании ОПЕК+ в Вене 25-26 июня.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СИТУАЦИЯ/АНАЛИЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]