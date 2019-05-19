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Происшествия 19.05.2019 14:33

Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе - власти

Пятеро иностранных туристов погибли в Гондурасе в минувшую субботу, когда самолет, в котором они летели, рухнул в океан, сообщили местные власти.

Частный самолет Piper PA-32-260 совершал рейс между популярным у туристов из США, Канады и Европы островом Роатан в Карибском море и портовым городом Трухильо.

Из пяти погибших туристов четверо - канадцы, гражданство еще одного пока не установлено.

Самолет рухнул в океан вскоре после влета с Роатана, о причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОНДУРАС, АВИАКАТАСТРОФА, ТУРИСТЫ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]