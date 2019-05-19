Сальвини перед выборами в Европарламент назвал руководителей ЕС экстремистами

Глава МВД Италии Маттео Сальвини в субботу в преддверии выборов в Европарламент обвинил Брюссель в экстремизме и пообещал перемены в Европе.
"Здесь нет представителей ультраправых: мы лишь выступаем за политику благоразумия. Экстремисты - это те, кто управляют Европой в последние 20 лет", - сказал он, выступая перед участниками многотысячного митинга в центре Милана.
"Они (нынешние руководители ЕС - ИФ) боятся прошлого, потому что у них нет никакого видения будущего. Мы же, напротив, строим наше будущее", - добавил Сальвини.
Выборы в Европарламент, которые состоятся позже в мае, он назвал "очень важным историческим моментом, который поможет освободить нас от удушающей оккупации, которую нам уже много лет навязывает Брюссель".
"Кто обманул надежды основателей единой Европы - Де Голля, Де Гаспери? Это такие люди как Меркель. Макрон, Сорос, Юнкер: они создали Европу, в которой все подчиненно финансовым интересам и бесконтрольной иммиграции", - заявил Сальвини.
В митинге приняла участие лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая призвала осуществить "демократическую революцию", чтобы изменить положение вещей в Европе.
На мероприятии выступил и лидер нидерландских националистов Герт Вилдерс. "Мы должны остановить иммиграцию и исламизацию... Сальвини уже изменил итальянскую политику (по этим вопросам - ИФ), и он - пример для всех нас", - сказал политик.
Выборы в Европейский парламент состоятся на следующей неделе. Ожидается, что так называемые популистские партии, выступающие за радикальные перемены в принципах функционирования ЕС, по итогам голосования серьезно укрепят свои позиции.
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