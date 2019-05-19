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Дальнее зарубежье 19.05.2019 15:00

Сальвини перед выборами в Европарламент назвал руководителей ЕС экстремистами

Глава МВД Италии Маттео Сальвини в субботу в преддверии выборов в Европарламент обвинил Брюссель в экстремизме и пообещал перемены в Европе.

"Здесь нет представителей ультраправых: мы лишь выступаем за политику благоразумия. Экстремисты - это те, кто управляют Европой в последние 20 лет", - сказал он, выступая перед участниками многотысячного митинга в центре Милана.

"Они (нынешние руководители ЕС - ИФ) боятся прошлого, потому что у них нет никакого видения будущего. Мы же, напротив, строим наше будущее", - добавил Сальвини.

Выборы в Европарламент, которые состоятся позже в мае, он назвал "очень важным историческим моментом, который поможет освободить нас от удушающей оккупации, которую нам уже много лет навязывает Брюссель".

"Кто обманул надежды основателей единой Европы - Де Голля, Де Гаспери? Это такие люди как Меркель. Макрон, Сорос, Юнкер: они создали Европу, в которой все подчиненно финансовым интересам и бесконтрольной иммиграции", - заявил Сальвини.

В митинге приняла участие лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая призвала осуществить "демократическую революцию", чтобы изменить положение вещей в Европе.

На мероприятии выступил и лидер нидерландских националистов Герт Вилдерс. "Мы должны остановить иммиграцию и исламизацию... Сальвини уже изменил итальянскую политику (по этим вопросам - ИФ), и он - пример для всех нас", - сказал политик.

Выборы в Европейский парламент состоятся на следующей неделе. Ожидается, что так называемые популистские партии, выступающие за радикальные перемены в принципах функционирования ЕС, по итогам голосования серьезно укрепят свои позиции.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЕВРОСКЕПТИКИ, МИТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]